“God save the King”, ecco il piano per l’elezione di Re Carlo III (o Giorgio VIII) dopo la morte della Regina (Di giovedì 8 settembre 2022) L’operazione «Spring Tide» prevede che il ministro della Difesa organizzi il saluto ufficiale coi cannoni e saranno proclamati due minuti di silenzio in tutto il Paese per ricordare la Sovrana. Cambiano inno e stemma reale Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 8 settembre 2022) L’operazione «Spring Tide» prevede che il ministroDifesa organizzi il saluto ufficiale coi cannoni e saranno proclamati due minuti di silenzio in tutto il Paese per ricordare la Sovrana. Cambiano inno e stemma reale

Simo_Ventura : ?? #queenelizabeth non c’è più. Se ne va LA COLONNA,IL vero PUNTO di RIFERIMENTO. Ma anche una donna, una mamma e u… - _naeiou_ : RT @troppeparanoie: Non ci sarà più un “God save the Queen” per almeno 3 generazioni. Potremmo morire senza vedere più una Regina d’Inghilt… - justdear : RT @Epnoveotto: La storia su tela ?? Dal 1953 ad oggi, 70 anni di regno. Ragazza poi diventata donna, mamma, guerriera e REGINA. Una roccia… - Ssica__ : Da adesso e per almeno tre generazioni sentiremo solo “God save the King” #QueenElisabeth - Fly758 : @Bene_dica Anche le Donne di ferro ci lasciano. Sovrana, icona e regina di pace riposa in pace. God Save the Queen up there too! ???????????? -