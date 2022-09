George, Charlotte e Louis tornano a scuola con Kate e William: i Cambridge al completo (Di giovedì 8 settembre 2022) Il principe William e Kate Middleton hanno accompagnato raggianti i loro tre figli per il primo giorno di scuola. I Cambridge sono apparsi al completo di fronte ai riflettori mentre camminavano verso l’ingresso della nuova scuola. Il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis frequenteranno insieme lo stesso istituto. La famiglia ha ricevuto la calorosa accoglienza da parte del preside Jonathan Perry mentre arrivavano alla Lambrook School, vicino ad Ascot nel Berkshire. George, di nove anni, Charlotte, di sette, e Louis, di quattro, hanno frequentato la scuola per una lezione breve di soli 90 minuti mercoledì pomeriggio. AnsaL’evento, simile ad un ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 settembre 2022) Il principeMiddleton hanno accompagnato raggianti i loro tre figli per il primo giorno di. Isono apparsi aldi fronte ai riflettori mentre camminavano verso l’ingresso della nuova. Il principe, la principessae il principefrequenteranno insieme lo stesso istituto. La famiglia ha ricevuto la calorosa accoglienza da parte del preside Jonathan Perry mentre arrivavano alla Lambrook School, vicino ad Ascot nel Berkshire., di nove anni,, di sette, e, di quattro, hanno frequentato laper una lezione breve di soli 90 minuti mercoledì pomeriggio. AnsaL’evento, simile ad un ...

