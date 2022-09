Gazzetta: il Napoli ha indicato a Inter e Juventus come si gioca in Champions (Di giovedì 8 settembre 2022) Due le notizie. 1) La Gazzetta apre il giornale sulla vittoria del Napoli. Evidentemente, al di là di dichiarazioni sul quotidiano che deve tenere conto dei tifosi (come disse il suo direttore), la gerarchia delle notizie ha ancora un senso per il nobile giornale sportivo italiano. 2) Nell’editoriale il Napoli è preso ad esempio, a modello di come si gioca in Champions. A differenza di Inter e Juventus. La Juve si è ritrovata sotto di due gol dopo 22 minuti, l’Inter ha chiuso il primo tempo con un solo gol al passivo, ma ha subito ben 9 tiri in porta contro uno solo restituito. Lo stesso senso di avvilimento provato a Parigi davanti al dominio assoluto del Psg nella prima parte della partita, si è rinnovato a San Siro ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Due le notizie. 1) Laapre il giornale sulla vittoria del. Evidentemente, al di là di dichiarazioni sul quotidiano che deve tenere conto dei tifosi (disse il suo direttore), la gerarchia delle notizie ha ancora un senso per il nobile giornale sportivo italiano. 2) Nell’editoriale ilè preso ad esempio, a modello disiin. A differenza di. La Juve si è ritrovata sotto di due gol dopo 22 minuti, l’ha chiuso il primo tempo con un solo gol al passivo, ma ha subito ben 9 tiri in porta contro uno solo restituito. Lo stesso senso di avvilimento provato a Parigi davanti al dominio assoluto del Psg nella prima parte della partita, si è rinnovato a San Siro ...

