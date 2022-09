Francesco Totti a cena con Noemi Bocchi: paparazzati nello stesso ristorante in cui andava con Ilary (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre l’accordo di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è sempre più vicino, l’ex campione giallorosso non fa niente per mettere a tacere il gossip sulla loro rottura e sull’arrivo nella sua vita della nuova fiamma, Noemi Bocchi. Anzi. La nuova coppia è stata nuovamente paparazzata in un ristorante di Terracina, dove in passato è stato spesso con la sua ex moglie. Pizzicati di nuovo Dopo un’estate in cui Francesco Totti è stato paparazzato più volte sotto casa di Noemi Bocchi, ecco che mentre Ilary Blasi porta a scuola la piccola Isabel, lui si gode una cena insieme alla sua nuova fiamma. Tutto è iniziato da un’esclusiva del settimanale Chi che pizzicò l’ex capitano della ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre l’accordo di separazione traBlasi è sempre più vicino, l’ex campione giallorosso non fa niente per mettere a tacere il gossip sulla loro rottura e sull’arrivo nella sua vita della nuova fiamma,. Anzi. La nuova coppia è stata nuovamente paparazzata in undi Terracina, dove in passato è stato spesso con la sua ex moglie. Pizzicati di nuovo Dopo un’estate in cuiè stato paparazzato più volte sotto casa di, ecco che mentreBlasi porta a scuola la piccola Isabel, lui si gode unainsieme alla sua nuova fiamma. Tutto è iniziato da un’esclusiva del settimanale Chi che pizzicò l’ex capitano della ...

Salcedo_Hugo : La magia de Francesco Totti. ?????? #PorLasQueMueres ?? - micricosmo : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… - iaiascaramantic : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… - sangiulimylife1 : RT @alexiuss11: “vorrei premiare il mio compagno francesco totti per il super assist che mi ha regalato” oggi il video completo su @/mncomm… - tuttopuntotv : Francesco Totti torna in tv e svela dove è stato quest’estate: ecco che ha detto #FrancescoTotti #SimonaVentura… -