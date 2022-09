Francesca Chillemi: tutto quello che non sai sul famoso marito (Di giovedì 8 settembre 2022) Francesca Chillemi, tutto quello che non sai sul famoso marito: lo conoscevi? Ecco chi ha sposato l’attrice ex-Miss Italia. Francesca Chillemi è prontissima a tornare protagonista in Che Dio ci aiuti, serie in cui sarà assoluta protagonista dopo l’uscita di scena di suor Angela, personaggio di Elena Sofia Ricci. La carriera dell’ex-Miss Italia come attrice L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 8 settembre 2022)che non sai sul: lo conoscevi? Ecco chi ha sposato l’attrice ex-Miss Italia.è prontissima a tornare protagonista in Che Dio ci aiuti, serie in cui sarà assoluta protagonista dopo l’uscita di scena di suor Angela, personaggio di Elena Sofia Ricci. La carriera dell’ex-Miss Italia come attrice L'articolo proviene da Leggilo.org.

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - IOdonna : Ma i due, alla Mostra per la fiction 'Viola come il mare', sono tutt'altro che una coppia - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - Esma97196987 : RT @LuxVide: Francesca Chillemi e Can Yaman illuminano il red carpet di #Venezia79, per presentare in anteprima #ViolaComeIlMare insieme al… - Arancha55833838 : RT @CorriereCitta: Francesca Chillemi sfila con Can Yaman a Venezia: la coppia è in coordinato sul red carpet -