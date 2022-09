F1 GP Italia 2022 | Alonso | “Il record di Gran Premi dimostra la mia passione”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il pilota dell’Alpine, Fernando, nella conferenza stampa delo d’di Formula 1, ha parlato delper GP disputati: “Guardiamo avanti con ottimismo, il miolo conosco bene se ne continua a parlare. Sono contento per tutti questi anni, probabilmente raggiungerò quota 400 GP e questola miae la mia disciplina ad alti livelli. Correre a Monza con la Ferrari è stata un’ulteriore motivazione e mai una pressione. La prestazione non è mai condizionata dall’esterno. Ora stiamo attraversando un buon momento, abbiamo trovato costanza. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, siamo appena dietro ai top team”. SportFace.