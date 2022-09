Elisabetta sta male, giornalisti della Bbc tutti vestiti in nero. E’ il protocollo London Bridge is down (Di giovedì 8 settembre 2022) I giornalisti della Bbc, che ha cambiato tutta la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della regina Elisabetta, sono tutti vestiti in nero, come richiede il protocollo. Secondo quanto riportano numerosi media britannici si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano ‘London Bridge is down’ messo a punto per la morte della sovrana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) IBbc, che ha cambiato tutta la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulle condizioni di saluteregina, sonoin, come richiede il. Secondo quanto riportano numerosi media britannici si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano ‘is’ messo a punto per la mortesovrana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

