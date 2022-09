De Zerbi | no al Bologna per rispetto di ' Miha' La dura lettera d' addio di Sinisa | ' Non sono un ipocrita'

sylvano65 : @FBiasin Più prosaicamente, De Zerbi ha nel mirino un'altra panchina in Serie A, più interessante di quella del Bol… - OrruPaolo : RT @PBerizzi: L'allenatore Roberto De Zerbi rifiuta la panchina che fu di Sinisa Mihajlovic esonerato dal Bologna. 'Avrei accettato solo se… - GiorgioGerardi1 : RT @PBerizzi: L'allenatore Roberto De Zerbi rifiuta la panchina che fu di Sinisa Mihajlovic esonerato dal Bologna. 'Avrei accettato solo se… - alonglegs1 : RT @PBerizzi: L'allenatore Roberto De Zerbi rifiuta la panchina che fu di Sinisa Mihajlovic esonerato dal Bologna. 'Avrei accettato solo se… - SantiXVl : De zerbi al bologna sarebbe perfetto -

Ha detto no alla panchina delperché si sarebbe "sentito a disagio". Desi è rifiutato di prendere la panchina rossoblù per rispetto a Sinisa Mihajlovic, esonerato dopo l'avvio di campionato stentato del, con ...Le opzioni Con Deormai fuori dalla partita per scelta personale - ieri sembra che dall'... ma al tempo stesso che ilpotrebbe presentarsi domenica al Dall'Ara nel derby contro la ...Il palermitano in forza alla Reggina Gianluca Di Chiara, è intervenuto ai microfoni di “TuttoB” ha rilasciato le seguenti parole: «Affrontare il Palermo da palermitano È sempre emozionante giocare co ...Non sarà Roberto De Zerbi il prossimo allenatore del Bologna. L’ex tecnico dello Shakhtar Donetsk avrebbe rifiutato la proposta del club rossoblù di sostituire Sinisa Mihajlovic, sollevato dall’incari ...