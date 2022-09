Così l’Europa risponderà a Putin sull’energia. Tutti i dettagli e le proposte (Di giovedì 8 settembre 2022) Mercoledì Vladimir Putin ha finalmente gettato la maschera, minacciando dal palco del Forum economico di Vladivostok di interrompere completamente i rifornimenti energetici all’Unione europea se questa decidesse di imporre un tetto al prezzo del gas russo – com’è già avvenuto con i Paesi del G7. Ma dopo mesi in cui il presidente russo usa la leva del gas (mascherando le coercizioni con “manutenzioni” e problemi di fornitura), non si è sorpreso nessuno. È solo aumentata l’aspettativa per domani (venerdì 9 settembre), quando si riuniranno i ministri dell’energia dell’Ue per decidere come affrontare la crisi energetica all’orizzonte. COME CI SIAMO ARRIVATI I prezzi dell’energia sono in aumento da quasi due anni, ben prima che la Russia invadesse l’Ucraina, quando la questione energetica si è colorata di politica estera. In Europa si parla di possibili soluzioni dall’anno ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) Mercoledì Vladimirha finalmente gettato la maschera, minacciando dal palco del Forum economico di Vladivostok di interrompere completamente i rifornimenti energetici all’Unione europea se questa decidesse di imporre un tetto al prezzo del gas russo – com’è già avvenuto con i Paesi del G7. Ma dopo mesi in cui il presidente russo usa la leva del gas (mascherando le coercizioni con “manutenzioni” e problemi di fornitura), non si è sorpreso nessuno. È solo aumentata l’aspettativa per domani (venerdì 9 settembre), quando si riuniranno i ministri dell’energia dell’Ue per decidere come affrontare la crisi energetica all’orizzonte. COME CI SIAMO ARRIVATI I prezzi dell’energia sono in aumento da quasi due anni, ben prima che la Russia invadesse l’Ucraina, quando la questione energetica si è colorata di politica estera. In Europa si parla di possibili soluzioni dall’anno ...

