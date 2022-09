Chiara Ferragni fuori dal Cda Tod’s, ecco il motivo: “Ha perso i requisiti” (Di giovedì 8 settembre 2022) Chiara Ferragni fuori dal Cda del gruppo Tod’s. L’annuncio dell’esclusione dell’influencer più seguita d’Italia e imprenditrice digitale è arrivato in una relazione della società sul primo semestre del 2022. Il motivo è spiegato dallo stesso Cda del gruppo, che “ha preso atto della diChiarazione resa dal consigliere Chiara Ferragni in ordine al venire meno, in capo alla stessa, dei requisiti per poter essere qualificata indipendente in ragione di una prestazione occasionale di servizi pubblicitari a favore della società, resa previo parere del Comitato OPC, e non potendosi aprioristicamente escludere che, in futuro, si presentino altre opportunità di collaborazione”, si legge nella nota. Il Cda ha conseguentemente “effettuato le ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 settembre 2022)dal Cda del gruppo. L’annuncio dell’esclusione dell’influencer più seguita d’Italia e imprenditrice digitale è arrivato in una relazione della società sul primo semestre del 2022. Ilè spiegato dallo stesso Cda del gruppo, che “ha preso atto della dizione resa dal consiglierein ordine al venire meno, in capo alla stessa, deiper poter essere qualificata indipendente in ragione di una prestazione occasionale di servizi pubblicitari a favore della società, resa previo parere del Comitato OPC, e non potendosi aprioristicamente escludere che, in futuro, si presentino altre opportunità di collaborazione”, si legge nella nota. Il Cda ha conseguentemente “effettuato le ...

FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - FonteUfficiale : Chiara Ferragni via dal Cda del gruppo Tod's. L'annuncio dell'esclusione dell'influencer e imprenditrice è arrivato… - Rog_2 : RT @mchicco: Fake news: Chiara Ferragni resta in cda, ha solo perso i requisiti di indipendenza. Ma come si fa? - MonaMark6 : RT @ComunistaRosso: funzionare un ospedale. Ma se poi due secondi dopo avermi fatto sentire in colpa per un grado di riscaldamento più alto… -