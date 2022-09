Calcio: Conference League, Ilic risponde a Barak, 1-1 tra Fiorentina e Riga (Di giovedì 8 settembre 2022) Firenze, 8 set. - (Adnkronos) - Un punto e tanto rammarico per la Fiorentina che nella sua prima partita del gruppo A di Conference League ottiene, al Franchi, un pareggio per 1-1 con i letto dell'Rfs Riga. La squadra di Italiano parte bene, domina il gioco e crea numerose palle gol, un paio con Cabral e coglie anche un palo con Barak. Lo stesso giocatore ex Verona sblocca il match con una conclusione al volo su assist di Biraghi. La Fiorentina prova a chiudere la gara ma è imprecisa sottoporta. Il Riga non demorde e trova la rete del pari con una zampata di Ilic che beffa la difesa della Fiorentina e Gollini. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Firenze, 8 set. - (Adnkronos) - Un punto e tanto rammarico per lache nella sua prima partita del gruppo A diottiene, al Franchi, un pareggio per 1-1 con i letto dell'Rfs. La squadra di Italiano parte bene, domina il gioco e crea numerose palle gol, un paio con Cabral e coglie anche un palo con. Lo stesso giocatore ex Verona sblocca il match con una conclusione al volo su assist di Biraghi. Laprova a chiudere la gara ma è imprecisa sottoporta. Ilnon demorde e trova la rete del pari con una zampata diche beffa la difesa dellae Gollini.

SkySport : FIORENTINA-RFS RIGA 1-1 Risultato finale ? ? #Barak (56’) ? #Ilic (74’) ? ?? - Eurosport_IT : Non potevano mancare le pagelle ??? I nostri voti ?? #Fiorentina | #RFS | #Calcio | #EuropaConferenceLeague |… - sportli26181512 : Fiorentina-RFS Riga 1-1: video, gol e highlights: Primo punto in Conference League per la Fiorentina, seppur con qu… - Fantacalcio : Fiorentina, Italiano: 'Due punti persi, rotazioni obbligate' - taxwasp : RT @Gazzetta_it: Nizza-Colonia, scontri ultrà: un ferito grave, rinviato l’inizio della gara #EuropaLeague -