Berlusconi | «Fuggivo dalle aggressioni dei comunisti ma una volta mi riempirono di botte»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 8 settembre 2022) «Questa per me non è l’ottava campagna elettorale, perché ebbi a farne un’altra quando avevo dodici anni, nel 1948». Silviotorna a “Porta a Porta”, ma in videocollegamento dal suo studio di Arcore, a Villa San Martino. Doppiopetto blu in stile ’94 con spilletta di FI sul bavero della giacca. Siede alla sua scrivania con alle spalle la libreria e le foto di famiglia nelle cornici d’argento. Il leader azzurro rivela di aver incontrato Alcide De Gasperi: ”Con un compagno prendemmo il treno e andammo alla sede Dc a Roma: De Gasperi ci ricevette…”.: i militantimidiIl Cav rievoca un episodio della sua giovinezza quando faceva l’attacchino elettorale, “coprendo” i manifesti del Pci con quelli della Dc. «Andavamo a suonare alla porta delle persone per ...