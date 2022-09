Bene Onana | solo due le sbavature in una serata quasi perfetta

FBiasin : #InterBayern primo tempo: 45’ di pura fase difensiva, un paio di ripartenze sbagliate. Manca molto il gioco sugli… - GiuliaLoglisci_ : ??Stefano #Sorrentino: “Ieri #Onana ha fatto molto bene, a parte una palla che gli è scappata ed è finita sul palo,… - cataldo_giorgi : Tutta questa esaltazione di #Onana che si ha fatto una bella partita, ma se non ci fosse stato il palo avrebbe fatt… - LucaBen80 : Capitolo Onana, buona impressione saponetta a parte, che poteva trasformare la sua prestazione in tragedia, diciamo… - RonnieC49938505 : @marifcinter In un match dove abbiamo perso ed è la terza volta in 6 partite, siam stati dominati, l'unica nota di… -

Chi ha giocato al loro posto ha fatto. Sabato penso che rientreranno tutti e tre'. E la discussione sul dualismo in porta si è riaperta immediatamente: 'non so che ruolo avrà nell'Inter, ...Non va, in Europa ci deridono, non ci prendono sul serio. Siamo diventati la squadra che tutti ... Lo so, il Bayern ha sbagliato dei passaggi o fatto alcuni tiri 'molli' verso(quest'ultimo ...In casa Inter è dibattito accesso su Onana e su Handanovic. Le parole di Inzaghi a riguardo per un tema che in casa nerazzurra è caldo.In campionato il tecnico ha fin qui optato per lo sloveno, ma al debutto in Champions a difendere i pali nerazzurri è toccato all'ex Ajax ...