Beautiful | anticipazioni 10 settembre | Bill ripete a Katie e Wyatt di volere che Justin finisca in galera Quello che succede tra Quinn e Carter è incredibile

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 8 settembre 2022)10rimane sul piede di guerra cone lo dice ae a. Intanto l’avvocato è passato dalla parte dei Forrester, anche iniziando a lavorare per loro. Sembrava finita tra, invece non è affatto così!10esige chepaghi per ciò che ha fatto! Dopo cheha proposto un patto a Ridge controe ha cominciato a lavorare alla Forrester Creations, lo Spencer sr dice ancora una volta ae a, che pretende di vedere il suo ex amico e legale dietro le sbarre. ...