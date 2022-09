Alessandro Basciano e Sophie Codegoni scatenano il duro commento di un noto attore fidanzato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne | “Perché non viene creato un festival per sti fenomeni da baraccone?”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Alessio Vassallo èal pubblico appassionato di fiction per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello ne “Il giovane Montalbano“. Ma non solo. La carriera del trentanovenne palermitano inizia nell’ambito del teatro dove nel 2002 è protagonista dello spettacolo “La cantatrice calva“, diretto da Tullio Solenghi. Mentre l’approdo in televisione risale al 2008 in “La vita rubata“, al fianco di Beppe Fiorello. Dunque una carriera abbastanza variegata e sicuramente degna di nota quella dell’che ha da poco espresso il suo parere sulla questione del momento: la proposta di matrimonio dei “Basciagoni“. Questione che ha giànon poche polemiche. Alessio Vassallo, attraverso il suo profilo Instagram ha dapprima scritto: Poi successivamente è intervenuto attraverso dei video, dicendo: Faccio questa storia ...

trash_italiano : Un giornalista inglese reagisce alla proposta di matrimonio di Alessandro Basciano: “non un influencer italiano che… - Laufan845 : RT @trash_italiano: Un giornalista inglese reagisce alla proposta di matrimonio di Alessandro Basciano: “non un influencer italiano che fa… - infoitcultura : Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si fidanzano a Venezia 79 - infoitcultura : È polemica sulla proposta di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia - Profilo3Marco : RT @Corriere: Proposta di nozze tra influencer sul red carpet. Travolti dalle critiche: «C’era un film sulla depressione» -

noto al pubblico per essere un ex concorrente della scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, nelle scorse ore si è reso protagonista di un gesto spiazzante. ...Sophie Codegoni e, meglio conosciuti dai fan come "i Basciagoni ", si sono fidanzati nella casa del Grande Fratello Vip 6 . Un amore nato davanti alle telecamere e che sembra ...Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono nel pieno della bufera mediatica. Le critiche sono arrivate anche dall'Inghilterra.L'ex gieffino scatena una bufera social: pioggia di critiche dopo la sfilata al noto festival Alessandro Basciano noto al pubblico per essere un ex ...