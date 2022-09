(Di giovedì 8 settembre 2022) Sono state presentate all’evento di Apple le AirPro 2, le nuove cuffie true wireless per chi cerca un’esperienza premium. Apple ha deciso di proporre le cuffie senza fili anche in una variante Pro ancora più ricca di funzioni. Le novità del design A livello di design le Apple AirPro 2 sono uguali al modello precedente. Questo perché le novità si nascondono nelle funzionalità, in particolare con l’implementazione del chip Apple H2 Grazie alla maggior larghezza di banda e al nuovo driver audio a bassa distorsione è stata introdotta una versione più raffinata dell’audio; sfruttando la fotocamera TrueDepth le nuove cuffie creano un profilo personalizzato in base alla forma di testa e orecchie. Leggi anche: iPhone 14: ecco quanto costerà il nuovo smartphone: iFunzionalità e prezzo di listino Migliora anche la cancellazione ...

CorriereCitta : Air Pods Pro 2: caratteristiche e prezzi - flaviobocola : nuove air pods pro ok, ma forse dopo 3 anni mi aspettavo un design più innovativo #AppleEvent - tuider_Unicorn8 : 'Ah bon parlano delle Air Pods, non mi interessano' cinque minuti dopo: 'Mi servono delle Air Pods' #AppleEvent - __itsBeBe : Io detesto le cuffiette fatte così Nuove Air Pods ??? Rimango fedele alle mie #AppleEvent - X9LM10Palais : @giovaafcim7 si chiamano air pods apposta giova -

Oltre ai nuovi modelli di smartphone grande attenzione è stata rivolta per le nuove cuffiee per la 'Serie 8' degli Apple Watch Così, a poco a poco, la Cina ha alimentato fornitori nostrani ...Apple ha ufficializzato il suo evento autunnale il 7 settembre, denominato 'Far Out', durante il quale presenterà la nuova gamma di iPhone 14 e non solo. Attesi anche la nuova versione dell'Apple ...Sono state presentate all’evento di Apple le AirPods Pro 2, le nuove cuffie true wireless per chi cerca un’esperienza premium. Apple ha deciso di proporre le cuffie senza fili anche in una variante Pr ...A Chengdu, megalopoli cinese fornitore cruciale di prodotti di Cupertino, è stato estesa la chiusura a tempo indefinito. Il commento dell’informatico ...