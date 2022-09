Vasco Rossi in lutto, è morta “Toffee”: Daniela Volponi si è spenta a 57 anni (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un grave lutto ha colpito Vasco Rossi. Purtroppo non è sopravvissuta al drammatico incidente che l’ha vista protagonista Daniela Volponi. Originaria di Ancona, la 57enne era nota a tutti con il soprannome di Toffee. Lei, fan dell’aedo di Zocca, è deceduta dopo essere stata investita da una macchina mentre attraversava sulle strisce. Sui social in queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio: “Eri meravigliosa, non ti dimenticheremo”, scrivono. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Vittorio Sgarbi si mostra sui social con un’enorme cicatrice: cosa è successo Vasco Rossi in lutto, è morta “Toffee”: Daniela si è spenta a 57 ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un graveha colpito. Purtroppo non è sopravvissuta al drammatico incidente che l’ha vista protagonista. Originaria di Ancona, la 57enne era nota a tutti con il soprannome di. Lei, fan dell’aedo di Zocca, è deceduta dopo essere stata investita da una macchina mentre attraversava sulle strisce. Sui social in queste ore si susseguono i messaggi di cordoglio: “Eri meravigliosa, non ti dimenticheremo”, scrivono. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Vittorio Sgarbi si mostra sui social con un’enorme cicatrice: cosa è successoin, è”:si èa 57 ...

