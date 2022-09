Vaiolo scimmie: Ue acquista altre 170mila dosi di vaccino (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Ue si è assicurata altre 170.920 dosi del vaccino Bavarian Nordic contro il Vaiolo delle scimmie. Lo comunica la Commissione europea, ricordando che il numero totale di dosi acquistate direttamente ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) L'Ue si è assicurata170.920delBavarian Nordic contro ildelle. Lo comunica la Commissione europea, ricordando che il numero totale dite direttamente ...

