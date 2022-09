Tuttosport – Il rispetto di De Zerbi per Mihajlovic

(Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-09-07 22:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Roberto Deha declinato la proposta di allenare il Bologna perché Sinisaè stato esonerato. Se avesse lasciato volontariamente la guida dei rossoblù, Deavrebbe accettato di guidarli al posto del tecnico serbo, così no.è stato licenziato in tronco nonostante ogni sforzo profuso per il Bologna pur combattendo da oltre tre anni contro la leucemia. Denon è amico né sodale di, semplicemente è un suo collega e non ha rifiutato il Bologna perché è stato contattato da altre squadre. Ha deciso così per una questione dinei confronti del tecnico, dando una nuova dimostrazione di quale ...

