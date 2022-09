Travaglio a La7: “Pd chieda scusa per porcherie come Rosatellum e Jobs Act. Appello di Letta a voto utile? Grottesco, non ci crede nessuno” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Vi è mai capitato di vedere un partito che chiede agli elettori: ‘Votatemi, perché, se mi votate, io difenderò le leggi del M5s, mentre mi fanno schifo le leggi che ho fatto io, cioè il Jobs Act e il Rosatellum’?. E tutto questo senza mai chiedere scusa o senza dire che ci si è sbagliati. Ma avete mai visto un partito che dice: ‘Votatemi, perché mi faccio schifo da solo?’. È una cosa semplicemente allucinante”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, evidenzia le contraddizioni del Pd e del suo segretario Enrico Letta, aggiungendo: “Mi fa molto ridere il fatto che Letta e Franceschini negli ultimi 3 giorni chiedano di votare il Pd, perché vogliono superare il Jobs Act e difendere il reddito di cittadinanza e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Vi è mai capitato di vedere un partito che chiede agli elettori: ‘Votatemi, perché, se mi votate, io difenderò le leggi del M5s, mentre mi fanno schifo le leggi che ho fatto io, cioè ilAct e il’?. E tutto questo senza mai chiedereo senza dire che ci si è sbagliati. Ma avete mai visto un partito che dice: ‘Votatemi, perché mi faccio schifo da solo?’. È una cosa semplicemente allucinante”. Così, a “Otto e mezzo” (La7), il direttore del Fatto Quotidiano, Marco, evidenzia le contraddizioni del Pd e del suo segretario Enrico, aggiungendo: “Mi fa molto ridere il fatto chee Franceschini negli ultimi 3 giornino di votare il Pd, perché vogliono superare ilAct e difendere il reddito di cittadinanza e ...

