Totti e Noemi Bocchi paparazzati ancora insieme: Ilary Blasi triste, ecco l’ultima richiesta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli sforzi per tenere nascosta la loro relazione continuano a risultare vani, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati paparazzati di nuovo insieme. Nel numero di “Chi” in edicola mercoledì 7 settembre sono state pubblicate le foto dell’ex calciatore e la nuova fiamma che entrano ed escono dallo stesso locale, la stessa sera, in momenti però differenti proprio per cercare di depistare i più curiosi. Difatti i due vorrebbero aspettare la separazione legale dalla conduttrice tv Ilary Blasi prima di uscire ufficialmente allo scoperto. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Totti e Ilary Blasi di nuovo insieme nella villa dell’Eur: l’indiscrezione Gli scatti pubblicati sul ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli sforzi per tenere nascosta la loro relazione continuano a risultare vani, Francescosono statidi nuovo. Nel numero di “Chi” in edicola mercoledì 7 settembre sono state pubblicate le foto dell’ex calciatore e la nuova fiamma che entrano ed escono dallo stesso locale, la stessa sera, in momenti però differenti proprio per cercare di depistare i più curiosi. Difatti i due vorrebbero aspettare la separazione legale dalla conduttrice tvprima di uscire ufficialmente allo scoperto. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>di nuovonella villa dell’Eur: l’indiscrezione Gli scatti pubblicati sul ...

RealGossipland : Totti e Noemi Bocchi sono stati beccati per la prima volta insieme da Chi Magazine: ecco tutte le foto GUARDALE Q… - Ginevracasalin : Habemus il primo scatto in pubblico di Noemi e Totti!!! ?????? - occhio_notizie : #IlaryBlasi sarebbe molto triste e provata, ma non vuole darlo a vedere? #francescototti #noemibocchi - zazoomblog : Totti e Ilary Blasi divorzio «Il matrimonio non è finito per colpa di Noemi Bocchi» e spunta il nome di Cristiano I… - RealGossipland : Pare che Noemi Bocchi si sia stancata di aspettare Fransco Totti rimanendo nascosta. DETTAGLI QUI… -