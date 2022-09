Thomas Tuchel esonerato dal Chelsea: decisione ufficiale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un avvio balbettante in Premier League e disastroso in Champions League. Queste le motivazioni che hanno portato il club inglese a prendere una decisione che ha del clamoroso. Thomas Tuchel è stato esonerato dal Chelsea dopo il brutto ko rimediato dai Blues nella prima giornata della coppa dalle grandi orecchie contro la Dinamo Zagabria. In campionato gli anglosassoni hanno messo insieme 10 punti arrivati da tre vittorie, un pareggio e due sconfitte. Thomas Tuchel esonerato dal Chelsea: il comunicato (Credit – Tellement Foot Facebook)Ecco il comunicato con il quale i Blues hanno ufficializzato la separazione con il mister tedesco: “A nome di tutti i dipendenti del Chelsea FC, il Club desidera esprimere la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un avvio balbettante in Premier League e disastroso in Champions League. Queste le motivazioni che hanno portato il club inglese a prendere unache ha del clamoroso.è statodaldopo il brutto ko rimediato dai Blues nella prima giornata della coppa dalle grandi orecchie contro la Dinamo Zagabria. In campionato gli anglosassoni hanno messo insieme 10 punti arrivati da tre vittorie, un pareggio e due sconfitte.dal: il comunicato (Credit – Tellement Foot Facebook)Ecco il comunicato con il quale i Blues hanno ufficializzato la separazione con il mister tedesco: “A nome di tutti i dipendenti delFC, il Club desidera esprimere la ...

