The Boys | Erin Moriarty denuncia la misoginia dei fan | Mi sento sessualizzata e messa a tacere

(Di mercoledì 7 settembre 2022), interprete di Starlight in Thei commenti violenti, sessisti e misogini ricevuti da certi fan di The. L'interprete di Starlight in The, hato l'atteggiamento misogino di alcuni fan dello show che hanno preso di mira il suo personaggio, Annie January, alias Starlight.ha ripostato su Instagram un articolo intitolato "#IStandWithStarlight?: The Betrayal ofby TheFans". Il pezzo, scritto dall'utente Instagram @butcherscanary, affronta l'odio misogino e i commenti volgari sul personaggio di Starlight contenuti in alcuni subreddit o diffusi sui social media. "Le ...

comingsoonit : Presa di mira dai commenti sessualmente offensivi di alcuni fan di #TheBoys, la star #ErinMoriarty si è aperta in u… - ConventoLonato : A - Alex_Argrok : Serà hora de verme The Boys a pesar del gore? - Kisu_hm : RT @badtasteit: #TheBoys: Erin Moriarty si scaglia contro i commenti tossici e misogini - badtasteit : #TheBoys: Erin Moriarty si scaglia contro i commenti tossici e misogini -

Libero Tecnologia

In un post condiviso poche ore fa su Instagram , la star diErin Moriarty ha preso la parola contro il "trolling misogino" da parte di alcuni fan della serie di successo di Prime Video di cui lei e il suo personaggio, la Super con una morale Annie ...L'interprete di Starlight in, Erin Moriarty, ha denunciato l' atteggiamento misogino di alcuni fan dello show che hanno preso di mira il suo personaggio, Annie January, alias Starlight. Erin Moriarty ha ripostato su ... The Boys 4: tutte le novità in arrivo Erin Moriarty, interprete di Starlight in The Boys, denuncia i commenti violenti, sessisti e misogini ricevuti da certi fan di The Boys. L'interprete di Starlight in The Boys, Erin Moriarty, ha denunc ...Erin Moriarty, interprete di Starlight nella serie TV The Boys, ha risposto agli haters che criticano lei e il suo personaggio.