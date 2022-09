Tassi | il dilemma della Bce fra inflazione e recessione

(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Affrontare il problema dell’ma con un alto rischio dinell’Eurozona oppure adottare un approccio più cauto ma con il pericolo di un ulteriore indebolimento dell’euro. Ha molte ‘facce’ ilche deve affrontare la Bce in occasioneriunione del Consiglio direttivo che con un rialzo atteso deidi 50 punti (ma più probabilmente di 75) li riporterà tutti in positivo dopo molti anni. Una decisione che arriva dopo quelle di tutte le altre grandi banche centrali, a loro volta decisamente aggressive nell’irrigidimento delle rispettive politiche monetarie. Per Sylvain Broyer, Chief Economist EMEA di S&P, dopo essere rimasta un po’ insetro rispetto alla Fed “la BCE deve fare molto di più sui, poiché le prospettive di ...

