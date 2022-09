Spalletti: «Quando giochi per il Napoli devi fare questo ogni giorno» (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del tecnico partenopeo Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria contro il Liverpool. Ecco le parole del tecnico del Napoli: PARTITA – «E’ un risultato importante perché poi le misure vengono sempre prese in base a chi è l’avversario. Se questi si chiamano Liverpool è un risultato che fa un po’ di clamore. Ciò che diventa fondamentale è fare il calcio che sappiamo fare e dare seguito per 95?, senza andare a sprazzi, quello evidenzia il livello di personalità». NON AVREBBE FIRMATO PER IL PAREGGIO – «Non si firma mai. Al fine di tentare di dare quella convinzione ai propri calciatori di poter andare oltre i propri limiti. Nel collettivo si trova sempre la possibilità di andare a vincere le partite» LEZIONE DI CALCIO – «No, niente lezioni, niente presunzione, niente ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) . Le parole del tecnico partenopeo Lucianoha parlato ai microfoni di Prime Video dopo la vittoria contro il Liverpool. Ecco le parole del tecnico del: PARTITA – «E’ un risultato importante perché poi le misure vengono sempre prese in base a chi è l’avversario. Se questi si chiamano Liverpool è un risultato che fa un po’ di clamore. Ciò che diventa fondamentale èil calcio che sappiamoe dare seguito per 95?, senza andare a sprazzi, quello evidenzia il livello di personalità». NON AVREBBE FIRMATO PER IL PAREGGIO – «Non si firma mai. Al fine di tentare di dare quella convinzione ai propri calciatori di poter andare oltre i propri limiti. Nel collettivo si trova sempre la possibilità di andare a vincere le partite» LEZIONE DI CALCIO – «No, niente lezioni, niente presunzione, niente ...

