Samp-Milan, Bordon: 'Maignan il più forte della A, Audero da Nazionale. L'addio a Donnarumma...' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sampdoria-Milan, in programma sabato, sarà anche la sfida tra due portieri protagonisti nei rispettivi club. Mike Maignan da una parte... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 7 settembre 2022)doria-, in programma sabato, sarà anche la sfida tra due portieri protagonisti nei rispettivi club. Mikeda una parte...

cmdotcom : Moviola: il Milan si rifà subito e scala la classifica dei 'favori arbitrali'. Bologna e Samp ultime - Frances54325203 : RT @tuskatore: Formazione Samp-Milan Maignan Dest Gabbia Kjær Ballo-Touré Vranckx Pobega Messias Adli Diaz Origi Se non siete d'accordo e… - tuskatore : Formazione Samp-Milan Maignan Dest Gabbia Kjær Ballo-Touré Vranckx Pobega Messias Adli Diaz Origi Se non siete d'… - MilanSpazio : Verso Samp-Milan, un big blucerchiato verso il forfait - mvb_80 : Bisogna procedere per priorità. Credo che la partita da non sbagliare assolutamente tra Samp e Dinamo sia chiaramen… -