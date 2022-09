Roma, Mourinho si affida a Dybala come guida giallorossa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo la disfatta di Udine Mourinho in Europa League si affida a Paulo Dybala per ripartire, tecnica e leader per essere guida giallorossa Dopo la disfatta di Udine Mourinho in Europa League si affida a Paulo Dybala per ripartire, tecnica e leader per essere guida giallorossa. Contro l’Udinese è stato uno dei pochi ad accendere la luce della squadra e dopo diverso tempo è tornato a giocare 90?. La Joya ora deve essere una guida in campo ma non solo tecnica. Leader carismatico dei suoi compagni per portarli a elevare le proprie prestazioni. Chi meglio di lui può essere d’aiuto in Europa vista la sua esperienza con la Juventus. Mourinho non ha dubbi e contro il Ludogorets ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo la disfatta di Udinein Europa League sia Pauloper ripartire, tecnica e leader per essereDopo la disfatta di Udinein Europa League sia Pauloper ripartire, tecnica e leader per essere. Contro l’Udinese è stato uno dei pochi ad accendere la luce della squadra e dopo diverso tempo è tornato a giocare 90?. La Joya ora deve essere unain campo ma non solo tecnica. Leader carismatico dei suoi compagni per portarli a elevare le proprie prestazioni. Chi meglio di lui può essere d’aiuto in Europa vista la sua esperienza con la Juventus.non ha dubbi e contro il Ludogorets ...

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #UdineseRoma ?? DAJE ROMA DAJE ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho in vista di Udinese-Roma - Gazzetta_it : Alla scoperta di Camara: vestiva Roma prima di essere della Roma #calciomercato - Luxgraph : Roma, Mourinho: 'Creata la mentalità che mancava' - siamo_la_Roma : ? #Abraham out per il #Ludogorets! ?? L'attaccante non ha preso parte alla rifinitura dopo la contusione alla spall… -