Roberta Carluccio “sculacciata” sul più bello | Un “mandolino” da Miss Universo

Leggi su newstv

(Di mercoledì 7 settembre 2022)e le immagini che la ritraggono sono sotto gli occhi tutti. “” in piena estate, il web non si è perso minimamente queste immagini. Vedere per credere, è accaduto davvero. Una provocante(web source)In un periodo, quello che stiamo vivendo in questo momento, in cui i social media e i dispositivi digitali ci interfacciano con milioni di persone in tutto il mondo, sono tante le figure di spicco del mondo del web: come, nata a Torino il 12 giugno 1997., chi è: carriera e vita privata Per parlare di, dobbiamo andare decisamente indietro nel tempo. Ha infatti debuttato a soli sette anni come modella. Ha ...