PSG Juventus | indagine della Uefa sui tifosi bianconeri | i dettagli

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ecco il comunicatosu unaperta suidopo il match contro il PSG: iLaha aperto un’suidopo il match contro il PSG per alcuni cori a carattere discriminatorio. Ecco di seguito il comunicato: «In conformità con l’articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare, un Ispettore Etico e Disciplinareè stato nominato per condurre un’disciplinare in merito alle accuse di comportamento discriminatorio da parte deidurante la partitafase a ...

GiovaAlbanese : Il #PSG ha grandi campioni: fanno tutto loro e son belli da vedere, se non giocano contro la tua squadra. Per la… - DiMarzio : Dalla #SerieC a titolare contro il ?@PSG_inside? : #Miretti sulle orme di Marchisio - JuventusFCYouth : #Under19 | Intervallo |?| PSG - Juventus [5-1] Forza ragazzi! ?? #PSGJuve #UYL - amiccidinessuno : RT @LeCopse96: Il Napoli ha dominato il Liverpool vincendo 4-1 ma qui vedo gente che ieri e oggi esaltava una sconfitta 2-1 col Psg perché… - sonogemellii : RT @dariopelle3: 3?? cose che mi tengo di #PSG ?? #Juventus: 1?? Le parole di #Danilo nel post partita: un leader protegge. 2?? #Miretti 45… -

Le parole del difensore delSergio Ramos ha parlato ai microfoni di TNT Sports della parapiglia avvenuta con Paredes durante il match tra. Ecco le parole del difensore dei parigini:...City 0 - 4 21:002 - 1 21:00 Benfica - Maccabi Haifa 2 - 0 TENNIS - US OPEN 01:10 Samantha Stosur, Matthew Ebden - Kirsten Flipkens, Edouard Roger - Vasselin 1 - 2 01:20 Ena Shibahara, ...Kylian Mbappe rischia di diventare una gatta da pelare in casa PSG: dopo il rinnovo il campione sembra aver perso la testa e oggi in campo fa quello che vuole, non solo in senso… Leggi ...A commentare le italiane in Champions a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Che ne ...