Pallanuoto | Euro Cup 2022-2023 | sorteggiati i gironi del 1° turno preliminare

A Spalato, in Croazia, durante gli Europei di Pallanuoto, dopo quelli della Champions League, si sono svolti i sorteggi anche dei gironi del 1° turno preliminare dell'Euro Cup 2022-2023, in programma dal 13 al 16 ottobre, con tre italiane al via, ovvero Trieste, Ortigia e Telimar Palermo. Le squadre ai nastri di partenza sono 24, suddivise in 4 gironi da 6: le prime 4 classificate di ciascun girone accedono al 2° turno preliminare, mentre le squadre che arriveranno quinte o seste verranno retrocesse in Challenger Cup, nuova competizione LEN della stagione 2022-2023.

