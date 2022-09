Napoli-Liverpool 1-0, Zielinski porta in vantaggio gli azzurri su rigore (VIDEO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo una partenza a bomba, un primo tentativo di Osimhen dopo 25 secondi e un tiro di poco fuori di Kvara, il Napoli al 5? va in vantaggio sul Liverpool al Maradona. Il direttore di gare non ha dubbi ad assegnare un rigore per fallo di mano sul tiro a rete di Zielinski Il tecnico del Napoli è apparso un rigoroso silenzio nel minuti di preparazione al rigore, con lo sguardo basso. È lo stesso polacco che dal dischetto non sbaglia e porta in vantaggio il Napoli al Maradona L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo una partenza a bomba, un primo tentativo di Osimhen dopo 25 secondi e un tiro di poco fuori di Kvara, ilal 5? va insulal Maradona. Il direttore di gare non ha dubbi ad assegnare unper fallo di mano sul tiro a rete diIl tecnico delè apparso un rigoroso silenzio nel minuti di preparazione al, con lo sguardo basso. È lo stesso polacco che dal dischetto non sbaglia einilal Maradona L'articolo ilsta.

annatrieste : Ciao @LFCHelp ma voi siete 'Liverpool Fan Help' di questa Liverpool qua? Embè non vi vergognate a fare raccomandazi… - sscnapoli : ?? Segui la @UEFAYouthLeague! Alle 14:00 Napoli-Liverpool #UYL ?? #ForzaNapoliSempre - claudioruss : Passeggiata sul Lungomare di #Napoli per il #Liverpool, con #Klopp, #Alisson e #Salah tra i più richiesti per una f… - DannyMano : @RealPiccinini @PrimeVideoIT Non sapevo giocasse l italia al #maradona oggi #napoli #liverpool - dontknowwhoiaxm : RT @aboutsamm: Il mio vicino sta guardando Napoli-Liverpool ed è avanti di 5 secondi rispetto a me, mi ha già spoilerato un palo, un rigore… -