Lorella Cuccarini intervista Marco Columbro | “Mi sono sentito tradito quando ti sei sposata”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’diPer la gioia dei tantissimi fan, c’è stata una nuova reunion tra. Ieri pomeriggio, la prof di Amici aveva annunciato l’uscita sul suo canale Yotube fatta al suo ex collega con cui ha lavorato davvero tanti anni in TV. Aveva scritto sul L'articolo proviene da Novella 2000.

... cosa fa adesso L'ex presentatore è stato una figura di spicco soprattutto in Mediaset: si tratta di Marco Columbro , che spesso ha condiviso il palco con. Impossibile dimenticare ...Tra i professori della scuola ritroveremo i veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano,, Raimondo Todaro e le new entry Arisa ed Emanuel Lo . Stando alle ultime indiscrezioni , ...Secondo i rumor, per Amici 22 potrebbe essere previsto il ritorno della sfida a squadre e delle nomination. Mancano pochi giorni alla partenza ufficiale di Amici 22 e tutto inizia a essere pronto per ...Lorella Cuccarini e Marco Columbro di nuovo insieme! Ma qual è l'occasione della reunion I dettagli all'interno!