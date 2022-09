LIVE Atletica, Finale Diamond League Zurigo in DIRETTA: Bruni bene a 4.61, Tamberi comincia alla grande a 2.21 (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14 comincia bene Tamberi! 2.21 fatto senza problemi al primo colpo. 18.12 Nessun problema per Mutaz Essa Barshim all’ingresso in gara. 18.10 Errore per Roberta Bruni al primo tentativo a 4.71. 18.08 Fuori la padrona di casa Angelica Moser che non riesce a saltare 4.61. 18.06 Tamberi entrerà in gara a 2.21, mentre Harrison salta già a 2.18 così come Protsenko e Barshim. 18.04 Stefanidi in difficoltà nell’asta: la greca sbaglia due volte a 4.61. 18.01 comincia la gara del salto in alto con Lovett che salta 2.15. 17.59 Ponzio chiude la sua gara con un altro nullo e non fa meglio di 20.71. 17.57 Anche la slovena Tina Sutej sale a 4.61. 17.55 ROBERTA Bruni A 4.61!! Al primo tentativo non sbaglia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.14! 2.21 fatto senza problemi al primo colpo. 18.12 Nessun problema per Mutaz Essa Barshim all’ingresso in gara. 18.10 Errore per Robertaal primo tentativo a 4.71. 18.08 Fuori la padrona di casa Angelica Moser che non riesce a saltare 4.61. 18.06entrerà in gara a 2.21, mentre Harrison salta già a 2.18 così come Protsenko e Barshim. 18.04 Stefanidi in difficoltà nell’asta: la greca sbaglia due volte a 4.61. 18.01la gara del salto in alto con Lovett che salta 2.15. 17.59 Ponzio chiude la sua gara con un altro nullo e non fa meglio di 20.71. 17.57 Anche la slovena Tina Sutej sale a 4.61. 17.55 ROBERTAA 4.61!! Al primo tentativo non sbaglia ...

