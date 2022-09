Le escursioniste che camminando hanno riconquistato la propria libertà

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Chiudo gli occhi e mi faccio un’altra promessa: tutte le vacanze, d’ora in avanti, saranno vacanze in cammino. Il più piccolo dei nostri figli ha sette anni. La più grande quattordici. Basta oziare in spiaggia. Basta stare sdraiati a bordo di una piscina. Da adesso in poi scavalcheremo siepi e montagne, attraverseremo colline e valli, ci inerpicheremo sulle scogliere e passeggeremo nei boschi… I miei meravigliosi figli, che amano le automobili, adorano la velocità esempre gli occhi fissi su uno schermo, cammineranno. Sono cresciuta senza automobili. I miei genitori non sapevano guidare e si rifiutavano categoricamente di imparare. Camminavamo perché eravamo costretti. Ma camminavamo, ogni giorno, anche per diletto. Molto tempo dopo mi innamorai di uno scalatore, e le mie passeggiate d’infanzia si trasformarono in escursioni montane nelle regioni più remote ...