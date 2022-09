L' appello di Rocco Bellantone ai partiti | “Idee e capacità per rilanciare la sanità”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il futuro dellaè il grande assente della campagna elettorale, con tante emergenze che bussano alla porta del prossimo Esecutivo, dalle lunghe liste d'attesa, colpa anche della pandemia, al caos pronto soccorso con una carenza di specialisti ormai decennale. «Scordiamoci la bacchetta magica, perlaservonodi metterle in pratica». A fare il punto per l'Adnkronos Salute è, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore fino al primo novembre. Il primo step secondoè «rendere lanazionale più uniforme, abbiamo tanteregionali e questo crea una situazione a macchia di leopardo in cui ci sono zone con ...