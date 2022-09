Inter, Barella: «Milano e dove volevo essere» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Barella è stato il protagonista del Match Day in vista del Bayern: «Nella mia carriera la determinazione è stata fondamentale» Nicolò Barella è stato il protagonista del Match Day che porta alla sfida dell’Inter contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. «Nella mia carriera la determinazione è stata fondamentale, mi ha permesso di credere in quello che ero, di crescere e superare gli ostacoli. Il lavoro e il sacrificio sono state le basi quotidiane. Ho tanti ricordi di quando ero bambino, divisi tra calcio, amici e famiglia. Dai pomeriggi trascorsi a giocare con i miei cugini a Torre delle Stelle, ai campi da calcio, il mio posto del cuore da sempre. Giocavo, mi divertivo, imparavo. A 14, 15 anni ho capito di poter avere qualcosa in più, determinazione o talento, ho iniziato a crederci e con un po’ di sacrificio mi sono ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022)è stato il protagonista del Match Day in vista del Bayern: «Nella mia carriera la determinazione è stata fondamentale» Nicolòè stato il protagonista del Match Day che porta alla sfida dell’contro il Bayern Monaco. Di seguito le sue parole. «Nella mia carriera la determinazione è stata fondamentale, mi ha permesso di credere in quello che ero, di crescere e superare gli ostacoli. Il lavoro e il sacrificio sono state le basi quotidiane. Ho tanti ricordi di quando ero bambino, divisi tra calcio, amici e famiglia. Dai pomeriggi trascorsi a giocare con i miei cugini a Torre delle Stelle, ai campi da calcio, il mio posto del cuore da sempre. Giocavo, mi divertivo, imparavo. A 14, 15 anni ho capito di poter avere qualcosa in più, determinazione o talento, ho iniziato a crederci e con un po’ di sacrificio mi sono ...

