Il golf va al cinema con Pacelli e Frezza: 'È davvero uno sport per tutti' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Basta parlare di golf come uno sport elitario. È (anche) questa la missione di "Il tempo è ancora nostro", primo film italiano su questa disciplina (negli Stati Uniti invece è gettonatissima, da "Tin ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Basta parlare dicome unoelitario. È (anche) questa la missione di "Il tempo è ancora nostro", primo film italiano su questa disciplina (negli Stati Uniti invece è gettonatissima, da "Tin ...

Gazzetta_it : Il golf va al cinema con Pacelli e Frezza: 'È davvero uno sport per tutti' #Venezia - AndreaMariniAgr : @bruno_simili @marioricciard18 Non facile, riscrivo: Perché non cominciamo a fermare il festival di Venezia, i cine… - AndreaMariniAgr : @Agenzia_Ansa Perché non cominciamo a fermare il festival di Venezia, i cinema, i teatri, i campi da golf, le stazi… - Different__Mag : Il film 'Il Tempo è ancora nostro', diretto da Maurizio Matteo Merli, sarà presentato il 7 settembre alle ore 17.00… -