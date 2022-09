Highlights e gol Tottenham-Marsiglia 2-0 | Champions League 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilcon glied i gol di2-0, prima gara della fase a gironi della. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo a reti bianche. Al 48? gli ospiti rimangono in dieci uomini a causa di un brutto fallo da ultimo uomo di Mbemba. Tra il 76? e l’81’ si scatena Richarlison, autoritario con due bei colpi di testa che non lasciano scampo all’incolpevole Pau Lopez. Parte bene la squadra di Antonio Conte nel Gruppo D. Di seguito ilcon le azioni ed i momenti più emozionanti della gara. SportFace.

sportli26181512 : Inter-Bayern Monaco 0-2: video, gol e highlights: Il big match della 1^ giornata del girone C vede trionfare il Bay… - Giornaleditalia : #NapoliLiverpool Napoli Liverpool 4-1, gol e highlights della partita: IL VIDEO - Giornaleditalia : #InterBayernMonacochampionsleague Inter Bayern Monaco 0-2, gol e highlights della partita: il VIDEO - gianniparisio : @lucacerchione Ho visto gli highlights del pt, grande Napoli ?? Simeone esordio e gol, emozione pura - fnifba : Quei depensanti dei miei vicino continuano a urlare gol ogni cinque minuti. Forse dovrei dirgli di togliere gli highlights. Zioporcone -

A parità direalizzati, la posizione superiore premia chi ha servito più assist TORINO - LECCE LIVE GUARDA TUTTI GLIDI SERIE A 36) A QUOTA 1 ASSIST: CHARLES DE KETELAERE (Milan) FILIP ...Di chi era il primato Ecco la classifica completa PSG - JUVE 2 - 1:20) FERENC PUSKAS ha segnato il 35°a 38 anni e 173 giorni 19) ALFREDO DI STEFANO ha segnato il 35°a ...Esordio amaro per l'Inter in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi cade in casa contro i tedeschi 2-0. In gol Sane e D'Ambrosio (AU).Ajax - Rangers highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la prima giornata del Gruppo A di Champions League ...