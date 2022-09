Formazioni ufficiali Tottenham-Marsiglia, Champions League 2022/2023 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le Formazioni ufficiali di Tottenham-Marsiglia, sfida valida per la fase a gironi di Champions League 2022/2023. Gli Spurs tornano a disputare la prima competizione europea e nel loro stadio attendono il Marsiglia di Tudor, partito alla grande in Ligue 1 con cinque vittorie e un pareggio. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 7 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori. Tottenham: Lenglet; Lenglet, Romero, Dier; Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Perisic; Son, Kane, Richarlison Marsiglia: Pau Lopez; Tavares, Mbemba, Bailly, Gigot; Veretout, Rongier, Guendouzi; Gerson, Suarez, Clauss SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ledi, sfida valida per la fase a gironi di. Gli Spurs tornano a disputare la prima competizione europea e nel loro stadio attendono ildi Tudor, partito alla grande in Ligue 1 con cinque vittorie e un pareggio. Appuntamento con il fischio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 7 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: Lenglet; Lenglet, Romero, Dier; Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Perisic; Son, Kane, Richarlison: Pau Lopez; Tavares, Mbemba, Bailly, Gigot; Veretout, Rongier, Guendouzi; Gerson, Suarez, Clauss SportFace.

Inter : Le formazioni ufficiali della prima giornata di #UYL Inter - Bayern Monaco ?? - sportli26181512 : Inter-Bayern Monaco: le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: L'Inter, dopo la sconfitta nel derby,… - sportli26181512 : Napoli-Liverpool, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Gli azzurri ritrovano il Liverpool all'esordio… - manupass62 : RT @areanapoliit: ?? #NapoliLiverpool, formazioni ufficiali. Olivera titolare! Le scelte: - zazoomblog : Napoli-Liverpool le formazioni ufficiali: una sorpresa per Spalletti Nunez in panchina - #Napoli-Liverpool… -