Elodie conferma la frequentazione con Andrea Iannone. Ma fa una precisazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Elodie, nel bel mezzo di un periodo pieno di soddisfazioni della sua carriera, ha deciso di raccontarsi a Vanity Fair e, tra politica e successi lavorativi, ha anche confermato la frequentazione con Andrea Iannone. Da settimane i rumor e i gossip che si sono rincorsi sul web parlavano di un avvicinamento tra la voce di Bagno a Mezzanotte e il motociclista: tante le foto rubate dai paparazzi in cui i due erano spesso insieme, scatti che hanno fatto immediatamente ipotizzare che tra i due ci fosse del tenero. Vi raccomandiamo... L'amore tra Elodie e Marracash, ex fidanzati, è la prova che non esiste un solo tipo di relazione L'amore tra Elodie e Marracash, ormai ex fidanzati, rimane nonostante i ...

