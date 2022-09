Dagli abissi allo spazio, selezionate 7 imprenditrici per il premio GammaDonna (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Dai protocolli di comunicazione wireless sottomarina, ai prodotti ad alte prestazioni per la nuova frontiera spaziale. Dall'intelligenza artificiale in simbiosi con il lavoro dei traduttori, alla piattaforma di supporto psicologico online. Ecco di che cosa si occupano le 7finaliste del premio GammaDonna 2022 che valorizza dal 2004 l'iniziativa imprenditoriale femminile innovativa. Le imprenditrici finaliste si occupano anche di trasformazione degli scarti della lavorazione del riso per ricavare materiali bio per l'edilizia, e-commerce sostenibile che valorizza il Made in Italy artigianale, eccellenza nello stampaggio nei settori automotive e nautico. Con l'obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap, il team del premio GammaDonna ha annunciato oggi di avere selezionato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Dai protocolli di comunicazione wireless sottomarina, ai prodotti ad alte prestazioni per la nuova frontiera spaziale. Dall'intelligenza artificiale in simbiosi con il lavoro dei traduttori, alla piattaforma di supporto psicologico online. Ecco di che cosa si occupano le 7finaliste del2022 che valorizza dal 2004 l'iniziativa imprenditoriale femminile innovativa. Lefinaliste si occupano anche di trasformazione degli scarti della lavorazione del riso per ricavare materiali bio per l'edilizia, e-commerce sostenibile che valorizza il Made in Italy artigianale, eccellenza nello stampaggio nei settori automotive e nautico. Con l'obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap, il team delha annunciato oggi di avere selezionato ...

