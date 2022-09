Così l’Italia può aiutare l’Iraq (Erdogan permettendo). L’analisi di Arpino (Di mercoledì 7 settembre 2022) “l’Italia dovrebbe cercare di capitalizzare la fiducia raccolta da anni di impegno in Iraq per un progetto di pacificazione e stabilizzazione del Paese”. Una posizione che non lascerebbe la regione nelle mani dell’attivismo di Erdogan, sempre più presente. Ne è convinto il generale Mario Arpino, già capo di Stato maggiore della Difesa, che Airpress ha raggiunto per commentare le recenti evoluzioni nel Paese mediorientale dopo gli scontri avvenuti a Baghdad tra le forze di sicurezza irachene e i sostenitori dell’imam al Sadr. Generale, qual è la situazione sul campo in Iraq? La situazione generale del Paese è difficile da comprendere, anche perché è complesso riuscire a qualificare bene le divisioni tra sunniti e sciiti, con questi ultimi in particolare che sono divisi in almeno quattro o cinque partiti. Inoltre, non tutti sono ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) “dovrebbe cercare di capitalizzare la fiducia raccolta da anni di impegno in Iraq per un progetto di pacificazione e stabilizzazione del Paese”. Una posizione che non lascerebbe la regione nelle mani dell’attivismo di, sempre più presente. Ne è convinto il generale Mario, già capo di Stato maggiore della Difesa, che Airpress ha raggiunto per commentare le recenti evoluzioni nel Paese mediorientale dopo gli scontri avvenuti a Baghdad tra le forze di sicurezza irachene e i sostenitori dell’imam al Sadr. Generale, qual è la situazione sul campo in Iraq? La situazione generale del Paese è difficile da comprendere, anche perché è complesso riuscire a qualificare bene le divisioni tra sunniti e sciiti, con questi ultimi in particolare che sono divisi in almeno quattro o cinque partiti. Inoltre, non tutti sono ...

