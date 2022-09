CM.com – Sampdoria, dirigenza ‘stupita’ per le voci su Giampaolo: Lanna a Bogliasco per la fiducia | Mercato (Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-09-07 09:40:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: In queste ultime ore, dopo la sconfitta con il Verona, il nome di Marco Giampaolo è entrato all’interno di critiche da parte dei tifosi blucerchiati, relative all’assenza di risultati. Ciò ovviamente ha sollevato anche parecchie voci relative ad un possibile esonero, voci che hanno lasciato particolarmente colpita la dirigenza della Sampdoria. Secondo La Repubblica, a Corte Lambruschini ci sarebbe grande stupore per l’eccessiva preoccupazione in merito alla posizione di Giampaolo. Nessuno in Sampdoria avrebbe pensato all’esonero, o a poter ambire a traguardi diversi dalla salvezza. Il tecnico chiede chiarezza e unità, e per questo motivo ieri la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-09-07 09:40:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: In queste ultime ore, dopo la sconfitta con il Verona, il nome di Marcoè entrato all’interno di critiche da parte dei tifosi blucerchiati, relative all’assenza di risultati. Ciò ovviamente ha sollevato anche parecchierelative ad un possibile esonero,che hanno lasciato particolarmente colpita ladella. Secondo La Repubblica, a Corte Lambruschini ci sarebbe grande stupore per l’eccessiva preoccupazione in merito alla posizione di. Nessuno inavrebbe pensato all’esonero, o a poter ambire a traguardi diversi dalla salvezza. Il tecnico chiede chiarezza e unità, e per questo motivo ieri la ...

