(Di mercoledì 7 settembre 2022) Seduta all'insegna della cautela per Piazza Affari (Ftse MIb +0,04% a 21.489 punti) cosi come per le altre Borse europee. Alla vigilia della decisione della Bce sui tassi al centro dell'attenzione del ...

fabiotempoMi : RT @itsmeback_: Insomma, la nostra politica si decide a Washington, la nostra moneta a Bruxelles, le nostre bollette ad Amsterdam. Ci rima… - infoiteconomia : Borsa: utility tengono a galla l'Europa in attesa di Bce, Milano chiude a +0,04% - fisco24_info : Borsa: Milano chiude cauta, bene Hera ed Enel: Spread scende sotto quota 228 punti. Vendite su Tenaris ed Eni - 24ORERadiocor : Borsa: utility tengono a galla l'Europa in attesa di Bce, Milano chiude a +0,04% - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - MKT_INS : Chiusura #Borsa: Il #FtseMib di Milano chiude sostanzialmente invariato (+0,04%) a 21.489 punti. Poco sopra la pari… -

Seduta all'insegna della cautela per Piazza Affari (Ftse MIb +0,04% a 21.489 punti) cosi come per le altre Borse europee. Alla vigilia della decisione della Bce sui tassi al centro dell'attenzione del ...... fissato pero' su soglie di prezzo dell'energia molto elevato rispetto alle attese, ha favorito gli acquisti degli investitori sul comparto (+2,1% il sottoindice Stoxx) e ane hanno ...Seduta all'insegna della cautela per Piazza Affari (Ftse MIb +0,04% a 21.489 punti) cosi come per le altre Borse europee. (ANSA) ...MILANO - Borsa Europa migliora con il passaggio in leggero rialzo del futures su Wall Street, dove è atteso in giornata il Beige Book, e le dichiarazioni di es ...