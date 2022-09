Affondo di Mosca | ' Referendum in Ucraina il 4 novembre per la liberazione dei territori'

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nuovo affondo di Mosca con un post della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova secon… - Agenzia_Ansa : Cingolani ribatte all'affondo di Mosca che accusa l'Italia di seguire gli ordini degli Usa. 'Quella di Mosca è una… - laregione : Affondo di Mosca: ‘Referendum in Ucraina il 4 novembre’ - voceditalia : Affondo di Mosca, “referendum in Ucraina il 4 novembre” - GiCalvario : RT @Agenzia_Ansa: Cingolani ribatte all'affondo di Mosca che accusa l'Italia di seguire gli ordini degli Usa. 'Quella di Mosca è una logica… -

Parte da qui un'offensiva al momento tutta politica chesembra aver scelto per rompere lo stallo un conflitto impantanato da settimane o mesi . Sul terreno infatti Kiev rivendica piccoli ...Per Andrei Turchak , segretario generale del partito, c'è bisogno di approfittare di questa ' data storica ' per avanzare sulla strada dell'annessione dei territori checonsidera 'liberati'. ' ..."Donetsk, Lugansk e molte altre città russe torneranno finalmente a casa. E il mondo russo, oggi diviso da confini formali, riacquisterà la sua integrità". Con queste parole va delineandosi una possib ...«Donetsk, Lugansk e molte altre città russe torneranno finalmente a casa. E il mondo russo, oggi diviso da confini formali, riacquisterà la sua ...