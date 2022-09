Vuelta a España, Remco Evenepoel “Voglio spezzare il tabù-belga, starò calmo e seguirò Roglic in ogni modo” (Di martedì 6 settembre 2022) Scatta la terza ed ultima settimana della Vuelta a España 2022 e il leader della classifica generale, Remco Evenepoel, ha la chiara intenzione di non mollare per nessuno motivo la sua Maglia Rossa e diventare il primo ciclista belga a vincere uno dei tre grandi Giri dopo ben 44 anni. Il portacolori del Quick-Step Alpha Vinyl Team ha raccontato le sue emozioni in vista del rush finale della corsa a tappe iberica: “È vero potrei essere il primo belga da molto tempo a vincere un grande Giro, ma dobbiamo ancora disputare 6 tappe. Voglio correre giorno dopo giorno e rimanere calmo. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con il ko di Julian Alaphilippe e, poi, c’è stata la mia caduta. Sono soddisfatto e come ho detto sin dall’inizio, una vittoria di tappa e ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) Scatta la terza ed ultima settimana della2022 e il leader della classifica generale,, ha la chiara intenzione di non mollare per nessuno motivo la sua Maglia Rossa e diventare il primo ciclistaa vincere uno dei tre grandi Giri dopo ben 44 anni. Il portacolori del Quick-Step Alpha Vinyl Team ha raccontato le sue emozioni in vista del rush finale della corsa a tappe iberica: “È vero potrei essere il primoda molto tempo a vincere un grande Giro, ma dobbiamo ancora disputare 6 tappe.correre giorno dopo giorno e rimanere. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con il ko di Julian Alaphilippe e, poi, c’è stata la mia caduta. Sono soddisfatto e come ho detto sin dall’inizio, una vittoria di tappa e ...

