US Open, Sinner ai quarti di finale con Alcaraz: “Provo sempre a fare meglio” (Di martedì 6 settembre 2022) New York – Dopo la finale di Umago si rinnova il confronto tra i giovani tennisti più forti al mondo. Jannik Sinner scenderà in campo contro Alcaraz nei quarti di finale agli US Open. Intanto l’azzurro ha il primato iridato di essere l’unico giovane italiano nella storia ad aver centrato i quarti di finale in tutti gli Slam giocati e guarda avanti Jannik, sapendo dei tanti errori da correggere: “Provo sempre a fare meglio”. A margine della vittoria agli ottavi a Flushing Meadows con il 28enne bielorusso Ilya Ivashka (n.73), per 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3. E’ la prima volta che Jannik in carriera raggiunge i quarti agli Open d’America e lo fa insieme a ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) New York – Dopo ladi Umago si rinnova il confronto tra i giovani tennisti più forti al mondo. Jannikscenderà in campo controneidiagli US. Intanto l’azzurro ha il primato iridato di essere l’unico giovane italiano nella storia ad aver centrato idiin tutti gli Slam giocati e guarda avanti Jannik, sapendo dei tanti errori da correggere: “”. A margine della vittoria agli ottavi a Flushing Meadows con il 28enne bielorusso Ilya Ivashka (n.73), per 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3. E’ la prima volta che Jannik in carriera raggiunge iaglid’America e lo fa insieme a ...

