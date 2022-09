US Open 2022, Nadal: “Non cercherò scuse: ho affrontato un giocatore migliore di me” (Di martedì 6 settembre 2022) Rafael Nadal, avendo perso agli ottavi di finale degli US Open per mano di Frances Tiafoe, è costretto ad abbandonare l’idea di vincere il suo 23esimo Major e non ha più nelle proprie mani il suo destino nella corsa al primo posto nella classifica mondiale, che adesso vede in pole position Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Intervistato in conferenza stampa, il numero 2 del seeding non ha voluto cercare scuse e ha fatto molta autocritica, spiegando di non essersi espresso ad un livello sufficiente. “La differenza è semplice – ha affermato lo spagnolo –: io ho giocato male, mentre lui ha fatto una grande partita. Non sono stato in grado di mantenere alto il mio livello con continuità, non ero abbastanza rapido nei movimenti e lui riusciva sempre a prendere la palla in anticipo. Il tennis è uno sport in cui la posizione in campo fa la ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Rafael, avendo perso agli ottavi di finale degli USper mano di Frances Tiafoe, è costretto ad abbandonare l’idea di vincere il suo 23esimo Major e non ha più nelle proprie mani il suo destino nella corsa al primo posto nella classifica mondiale, che adesso vede in pole position Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Intervistato in conferenza stampa, il numero 2 del seeding non ha voluto cercaree ha fatto molta autocritica, spiegando di non essersi espresso ad un livello sufficiente. “La differenza è semplice – ha affermato lo spagnolo –: io ho giocato male, mentre lui ha fatto una grande partita. Non sono stato in grado di mantenere alto il mio livello con continuità, non ero abbastanza rapido nei movimenti e lui riusciva sempre a prendere la palla in anticipo. Il tennis è uno sport in cui la posizione in campo fa la ...

