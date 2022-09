Ucraina: russi bombardano Kharkiv, un donna morta (Di martedì 6 settembre 2022) Kharkiv, 6 set. (Adnkronos) - Stamattina le truppe russe hanno bombardato il distretto industriale di Kharkiv, provocando la morte di una donna. in un secondo bombardamento della città, i russi che hanno danneggiato un grattacielo residenziale e un edificio amministrativo. "I soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel centro di Kharkiv. Tre persone - due donne e un uomo - sono già state salvate da sotto le rovine di un edificio residenziale". Lo ha detto il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov, Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022), 6 set. (Adnkronos) - Stamattina le truppe russe hanno bombardato il distretto industriale di, provocando la morte di una. in un secondo bombardamento della città, iche hanno danneggiato un grattacielo residenziale e un edificio amministrativo. "I soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel centro di. Tre persone - due donne e un uomo - sono già state salvate da sotto le rovine di un edificio residenziale". Lo ha detto il sindaco diIhor Terekhov,

Agenzia_Ansa : Zelensky si rivolge a Liz Truss, nuova premier britannica: 'Insieme saremo in grado di fare molto di più per proteg… - NathalieTocci : Dopo settimane in cui l’esercito ucraino ha colpito depositi armi e logistica russi, sembra sia iniziata la controf… - iltirreno : La villa a Forte dei Marmi del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, è stata affittata a una coppia di cittad… - Lara84690755 : RT @lalitapetila: @ultimenotizie @alkhimiyah 2 piccioni con una fava molestare la Russia e distruggere l’Europa per non parlare della carne… - Bafri2022 : @Ciappi79 @maya_sakurambo @VivoLibera I russi sono sempre stati in quella zona dell'Ucraina. -