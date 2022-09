Spezia: per Ampadu il Chelsea impone una penale (Di martedì 6 settembre 2022) Ethan Ampadu è vicino all'esordio con la maglia dello Spezia, dopo il suo passaggio in prestito dal Chelsea nelle ultime ore di mercato.... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Ethanè vicino all'esordio con la maglia dello, dopo il suo passaggio in prestito dalnelle ultime ore di mercato....

ItalianNavy : #NaveMarceglia parte da La Spezia per l'Operazione Gabinia per contrastare la pirateria marittima con gli aiuti uma… - raffaellapaita : Con gli amici di Azione per programmare la campagna elettorale del #TerzoPolo alla #Spezia. Avanti #ItaliaSulSerio!… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina, altro tentativo per #Parisi: in caso di no dell'@EmpoliCalcio, salterebbe… - Telenord : La Spezia, evade dai domiciliari per andare a fare sesso: 59enne rintracciato in un caravan - bando10_ : @tripletemainb Avrebbe dovuto farlo giocare gradualmente, magari prima con Spezia e Cremonese e non subito metterlo… -